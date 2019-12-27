В четверг сотни сторонников просербской оппозиции Черногории вышли на улицы столицы Подгорицы, протестуя против принятия закона о религиозных объединениях, который может лишить собственности сербскую православную церковь. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

В тот день черногорский парламент – Скупщина – начал рассматривать закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

В преддверии голосования по проекту закона православные священнослужители и верующие из Сербии провели службу возле парламента. В это время полиция перекрыла дороги в центре города и подходы к зданию правительства.

Епископ Сербской православной церкви Методий назвал закон неконституционным.

«Мы будем обращаться ко всем международным институтам из-за таких грубых нарушений религиозных свобод», - сказал епископ в обращении к собравшимся участникам протеста.

Проект закона предусматривает, что религиозные общины в Черногории должны будут доказывать свое право собственности на имущество, которое было построено до 1918 года.

Сербская церковь в Черногории, которая владеет 66 преимущественно средневековыми монастырями, десятками церквей и другой недвижимостью, считает, что государство хочет конфисковать ее имущество.

Как известно, в 2018 году преимущественно православная христианская Черногория присоединилась к Королевству сербов, хорватов и словенцев, предшественнику ныне не существующей Югославии.

Сербская православная церковь является самой многочисленной в Черногории, стране с населением 620 тыс. человек, в то время как намного меньшая черногорская православная церковь остается непризнанной другими крупными церквями. В целом, в Сербской православной церкви насчитывается около 12 миллионов последователей.

Черногория мирно рассталась со своим бывшим партнером по федерации - Сербией - в 2006 году.