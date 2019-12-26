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Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Министерстве информационной политики, сообщил государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артема Биденко.

«Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП «Защита информационного пространства», подчиненном Министерству, проводятся обыски НАБУ в рамках дела о тендера, проведенного 2018 на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN», - написал он в Facebook.

По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

«МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы», - отметил чиновник.
ForUm

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