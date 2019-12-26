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Полиция выдворила за пределы страны «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский», сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Его задержали сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области.

С 2017 года последний находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Королевства Испания. Вместе с другими участниками ОПГ организовал схему по «отмыванию» денег, полученных преступным путем, и которые легализовали путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании «вора в законе» ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

В апреле 2019 «вор в законе» незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте стало известно сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители установили место нахождения «Батыра Бухарского», задержали его и сразу сообщили об этом европейским коллегам.

С целью дальнейшей экстрадиции в Королевство Испания 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

В 1998 году в Москве «Батыр Бухарский» был коронован «вором в законе» «Дедом Хасаном» и был доверенным лицом еще одного «вора в законе» по кличке «Япончик».

Во вторник, 24 декабря, при содействии Государственной пограничной службы Украины, Генеральной прокуратуры, прокуратуры Киевской области и Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции экстрадировали «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский» в Королевство Испания и передали в руки правоохранителей.
ForUm

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