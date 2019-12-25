В ночь на 25 декабря в Харькове неизвестные взорвали банкомат и украли из него деньги, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Около 3:28 на улице Академика Волкова неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.
В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается.
Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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