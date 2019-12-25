В ночь на 25 декабря в Харькове неизвестные взорвали банкомат и украли из него деньги, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Около 3:28 на улице Академика Волкова неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.