также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный 14
В Харькове мужчина ранил полицейского, который обменял себя на заложницу 23
За сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня 18
На Запорожье мужчина на остановке убил человека и ранил ножом еще троих 37
На Виннитчине мужчина напал с битой на почтальона и отобрал у нее 70 тысяч 18
На Киевщине 21-летний полицейский пытался покончить жизнь самоубийством 118
На Донбассе погиб солдат 90-го года рождения 23
ООС: Боевики совершили 8 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 15
ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине 33
В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина 17
На Луганщине горел психоневрологический интернат: погибли 4 человека 35
На Донбассе украинский военный получил ранение 14
Во Львове произошел взрыв в многоэтажке 26
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4 13
Во Львове обстреляли пассажирский автобус 23
На Донбассе боевики 10 раз нарушали режим тишины 13
Пожар в Киеве: в огне погибли два человека 30
На Житомирщине перевернулась маршрутка с пассажирами 24

В ночь на 25 декабря в Харькове неизвестные взорвали банкомат и украли из него деньги, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Около 3:28 на улице Академика Волкова неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1401 грн.
18
Теги