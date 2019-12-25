Русская Православная Церковь не исключает, что начнет открывать приходы в Африке, если Александрийский Патриархат будет поддерживать Православную Церковь Украины.

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Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), сообщает «Интерфакс-Религия».

«Не хочу сейчас предсказывать, как будут развиваться события, но если Александрийский патриархат окажется на стороне раскола, то тогда, конечно, нам, видимо, придется создавать приходы для наших верующих, потому что они не смогут причащаться в храмах Александрийского патриархата», - заявил митрополит.

Отвечая на вопросы ведущей, он отметил, что РПЦ столкнулась с новой для себя ситуацией, поскольку всегда исходила из того, что Африка является канонической территорией Александрийского патриархата.

«Но, во-первых, надо сказать о том, что титул "всея Африки" был добавлен к титулу Александрийского патриарха лишь в двадцатых годах XX века, до того традиционный ареал влияния Александрийского патриарха ограничивался Северной Африкой, то есть тем, что исторически принадлежало Александрийскому патриарху», - добавил митрополит.

По словам представителя РПЦ, в течение XX века Александрийский патриарх распространил свою юрисдикцию на весь африканский континент, и Русская Церковь его в этом поддерживала - в частности, когда она строила храмы в Африке, то договаривалась об этом с Александрийским патриархатом.

«Сейчас, после того, как, к сожалению, Александрийский Патриарх занял позицию в поддержку раскольников, нам придется эту парадигму корректировать. Мы еще не знаем, как это будет происходить, но мы уже видим, что к нам обращаются отдельные африканские священнослужители», - заявил митрополит Иларион.

Он пояснил, что священники РПЦ, которые служат сейчас в Африке, уже канонически не связаны с Александрийским патриархатом, внутри самого Александрийского патриархата растет недовольство тем, что совершил их Патриарх: несколько дней назад 27 священников из Кении, Танзании, Замбии направили ему открытое письмо, где они выражают несогласие с признанием ПЦУ.

В ближайшие два дня в Москве пройдет заседание Синода РПЦ, которому предстоит принять решение в связи с тем, что Александрийский Патриарх Феодор признал ПЦУ.

В ноябре 2018 года Патриарх Кирилл в ответ на действия Константинополя в Украине направил священника из Москвы для окормления русскоязычных верующих на территории Турции, которую РПЦ прежде всегда признавала канонической территорией Константинопольского патриархата. Позже митрополит Иларион заявил о намерении РПЦ открывать «приходы, епархии и структуры в дальнем зарубежье без всякой оглядки на Константинополь».