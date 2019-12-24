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Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области в связи с пожаром в психоневрологическом интернате. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

«Действия должностных лиц привели к гибели четырех пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната», - говорится в сообщении.

По предварительной информации 22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутковка Старобельского района, произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших пациентов.

«Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГосЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения», - говорится в сообщении.

Причины возникновения пожара устанавливает Национальная полиция Украина в рамках отдельного досудебного расследования.

Квалификация: служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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