Более 1,7 миллиона украинцев находятся в реестре должников.
Как сообщает сервис OpenDataBot, соответствующие данные опубликовало Министерство юстиции.
Отмечается, что 92% исполнительных производств - это взыскание с физических лиц, 8% - с юридических.
По данным сервиса, чаще всего люди попадают в реестр из-за проигрыша суда и не выполнения решение суда, неоплаты админштрафа (например, за нарушение правил дорожного движения), неоплаты вовремя коммунальных услуг, невыплаченных алиментов, а также из-за не выплаты вовремя кредита - банк взимает задолженность через нотариуса.
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