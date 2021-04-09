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Минюст расширил процедуру автоматического ареста счетов должников - такой арест грозит всем должникам, включая неплательщиков алиментов.

Об этом говорится в приказе министерства от 23.03.2021 № 1061/5, сообщает «Экономическая правда».                                                                                                                         

«В пункте 2 раздела I: в абзаце первом слова «о взыскании алиментов» заменить словами и знаками «, в том числе о взыскании алиментов», - говорится, в частности, в приказе.

Арест счетов может быть наложен за долги по уплате тела кредита или процентов по нему, за долги по уплате алиментов, или неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Согласно новому порядку, арест банковских счетов должников будет работать по следующему алгоритму:

  1. Исполнитель (государственный или частный) с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника.
  2. Банки не позднее, чем за час рабочего времени после получения требования, с помощью системы автоматизированного ареста средств, присылают исполнителю соответствующую информацию.
  3. Исполнитель с помощью АСВП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств.
  4. Банки накладывают арест на денежные средства, находящиеся на счетах должника, и сообщают об этом исполнителю с помощью системы автоматизированного ареста.
  5. Исполнитель при наличии средств на счете должника с помощью АСПП создает и направляет в соответствующие банки платежные требования на принудительное списание средств.
  6. Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, из которых средства попадают до взыскателей.

В ГП «Национальные информационные системы» и Департамента государственной исполнительной службы Минюста есть три месяца для реализации приказа.
ForUm

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