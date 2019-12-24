Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» обнародован в газете Верховной Рады «Голос Украины».

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла данный закон. 23 декабря его подписал президент.

Законом предусматривается предоставление возможности получения статуса участника боевых действий лицам, которые в составе добровольческих формирований принимали и принимают участие не только в АТО, но и в ООС.

Предусмотрено предоставление статуса участника боевых действий по показаниям не менее чем трех свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в АТО и ООС.

Законом предусмотрено, что участниками боевых действий признаются лица, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в течение не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

При этом предусматривается, что порядок предоставления статуса участника боевых определяются Кабинетом Министров. Также сказано, что районы осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации определяются в соответствии с законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

В законе сказано, что в случае отсутствия документов, предусмотренных законом для предоставления статуса участника боевых действий добровольцам необходимо будет свидетельство (заявление) не менее чем трех свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в выполнении задач антитеррористической операции в районах ее проведения, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. А для лиц, которые во время непосредственного участия в АТО получили ранения, контузию, увечье, - свидетельство (заявление) не менее чем двух свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в выполнении задач антитеррористической операции в районах ее проведения, подпись на которых должна быть заверена нотариально, а также медицинская документация, подтверждающая получение лицом ранения, контузии, увечья во время непосредственного участия в АТО.

Также достигнута политическая договоренность, что в ближайшее время будет принят законопроект, который снимет коллизию в ныне принятом законе, по которому такой статус смогут получить и боевики.