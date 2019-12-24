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В понедельник, 23 декабря 2019, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой, подозреваемой в получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба САП.

Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года.

Кроме того, на указанное лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно ношение электронного средства контроля, прибывать к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Как ранее сообщал ForUm, 29 ноября 2017 года в ГМС заявили о задержании  агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

После скандала со взяткой Пимахова пожаловалась на здоровье и ушла в отпуск. В марте 2018 года она была уволена.

24 мая 2018 года Пимаховой сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины гражданином РФ.
ForUm

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