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Величина платы Газпрома за услуги по транспортировке газа через Украину останется на приемлемом уровне для российской стороны.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает «Экономическая правда».

«Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились», - сказал Медведев.

«Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились», - отметил он.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе совещания у Медведева заявил, что тариф для Газпрома за услуги по транспортировке будет неизменным в течение пяти лет.

«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы Газпрома за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет», – сказал Козак.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
ForUm

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