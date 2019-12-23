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НАК «Нафтогаз Украины» снова будет проводить переговоры с Газпромом и другими вовлеченными сторонами для согласования условий продолжения транзита российского газа через Украину после 2019 года, сообщает УНИАН.

В сообщении отмечается, что «Нафтогаз Украины» проанализировал протокол, заключенный на правительственном уровне между представителями Украины, России и ЕС 20 декабря 2019 года.

«Нафтогаз» будет проводить переговоры с «Газпромом» и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий. Как и ранее, «Нафтогаз» будет действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что «Нафтогаз» работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом. В частности, речь идет о соглашении об урегулировании взаимных претензий, договоре об организации транзита между Нафтогазом и Газпром и договоре бронирования мощностей между НАК и «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ).

По информации пресс-службы, ОГТСУ продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями Газпрома. Заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

«Компания приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 годов и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины», - подчеркнули в Нафтогазе.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
ForUm

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