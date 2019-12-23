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Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он является могилой военачальника и сама историческая личность под декоммунизацию не подпадает, сообщает 112 Украина.

«Фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Не знаю, я изучаю этот вопрос. Это во-первых. Во-вторых, даже если бы он был в этих списках, подпадал под декоммунизацию, существует отдельное исключение в отношении могил. Это не просто памятник Ватутину - это могила», - сказал Дробович.

Сообщается, что Институт нацпамяти изучает данную ситуацию.
ForUm

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