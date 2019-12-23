Сотрудники Теплицкого отделения полиции за час установили и задержали злоумышленника, который в селе Росоша совершил разбойное нападение на почтальона.

Как сообщает пресс-служба полиции Винницкой области, ударив потерпевшую битой по голове, нападающий забрал у нее сумку с пенсиями жителей села в сумме более 70 тыс. гривен. За такое преступление задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.

53-летняя пострадавшая с травмой головы была госпитализирована в больницу.

Как рассказал начальник Теплицкого полиции Виктор Пирус, работники полиции сразу начали подворный обход жителей села. Общаясь с 34-летним местным жителем, полицейские заметили, что он нервничает, а на его одежде следы крови. Такое поведение мужчины стала основанием для проведения поверхностного осмотра, во время которого у него под курткой была обнаружена деревянная бита и сумка с деньгами.

В содеянном мужчина признался, но объяснить, почему он решился на преступление, не смог. Ранее задержанный в поле зрения местной полиции не попадал.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой), за что предусмотрено до 7 лет заключения. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.