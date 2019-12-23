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Новоназначенный руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович намерен работать и в дальнейшем со старой командой УИНП.

Об этом он сказал во время своей первой пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Я не получил ни одного заявления об увольнении, если имеется в виду, хотят  ли люди со мной и дальше сотрудничать. Более того, я не услышал ни одного устного намерения об увольнении. Для меня это вообще не самоцель менять команду. Если люди готовы работать под те программные направления и приоритеты, которые были озвучены в интересах Украины, то мы будем это делать», - сказал он.

Также Дробович отметил, что команда УИНП является очень профессиональной.

Как сообщал ForUm, 18 сентября Кабмин уволил председателя Института нацпамяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.

4 декабря Кабмин назначил председателем УИНП Антона Дробовича.

18 декабря Дробович заявил, что неотложными задачами УИНП является завершение процесса декоммунизации, признание на международном уровне Голодомора геноцидом, а также противодействие российской агрессии.

Антон Дробович – кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арткритик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований. Лауреат ИV искусствоведческого конкурс Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
ForUm

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