Большинство объектов компании «УкрБуд» строилось с грубыми нарушениями, на которые закрывались глаза из-за близости руководства компании к прошлой власти. Однако, в результате никто ни за что не ответит. Так считает эксперт в отрасли градостроительства, действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

«Есть незаконные стройки, которые ведутся с нарушением закона, стройки „УкрБуда“ попадают именно в эту категорию. И люди, которые вкладывали свои деньги в рисковые объекты, сами виноваты в том, что теперь попали в такую ситуацию... Конечно, „Киевгорстрой“ достроит, если государство выделит деньги, даже я бы достроил, если бы мне дали деньги. Но на каком основании государство будет достраивать за наши с Вами налоги это строительную рулетку, которую организовал „УкрБуд“? Это не нормально», — считает эксперт.

По его мнению, отвечать за сложившуюся ситуацию должны чиновники, которые выдавали «УкрБуду» документы и покрывали его деятельность. В том числе и чиновники столичной мэрии. Где сейчас проводятся обыски, и где сотрудники СБУ разоблачилиа злоупотребления в пользу «третьих лиц», среди которых называют столичного застройщика Вадима Столара, известных «смотрящих» за строительной отраслью братьев Горовых и заместителя Виталия Кличко Вячеслава Непопа.

«Эти обыски якобы направлены на выявление коррупционных схем, но мы об этих коррупционных схемах уже пишем и говорим пол года. Хорошо, что сейчас дошли руки проверить, но вопрос в другом — что дальше? Арестовали и отпустили? Скорее, прокуроры, следователи, менты и набушники охотятся, чтоб выбить квартиру или целый этаж в объектах «УкрБуда», в объектах Непопа, в объектах Кличко. Другого результата такие обыски обычно не приносят», — констатировал он.

Эксперт сомневается, что за соучастие в афере понесет какую-то ответственность и верхушка городской власти в лице мэра Киева Виталия Кличко.

«Извините, но президент «обделался». У него ничего не смогли доказать ни Кличко, ни Филатову, ни банде одесского мэра. Целый премьер написал, что нужно уволить Кличко, но Зеленский не в состоянии этого сделать», — признал эксперт.

Виктор Глеба также не исключает, что скандал вокруг «Укрбуда» будет иметь серьезные последствия для строительного рынка.

«Сейчас замерли стройки, каждая третья стройка стоит, инвесторы не покупают, риелторы ждут, все затаили дыхание в ожидании, что будет дальше... Проблемы „УкрБуда“ это индикатор проблем других строительных компаний. Все до единого работают по таким коррупционным схемам, только не у всех были гройсманы и порошенки на побегушках, поэтому не все смогли вырваться в топ рейтинга строительных компаний, не все смогли заявить 40 объектов в ситуации, когда 90% территорий под этими объектами непригодны под жилое строительство, с колоссальными нарушениями земельного, водного, природоохранного, градостроительного или другого законодательства. Вот в чем проблема», — отметил эксперт.