Проект нового трудового кодекса предполагает, что увольнение сотрудника может происходить по его собственной инициативе, в случае нарушения работодателем условий трудового договора, по инициативе работодателя и в случае нарушения сотрудником условий трудового договора.

Текст соответствующих статей проекта нового законодательства обнародовал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем на правительство. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнеса при проверках и ухудшает права рабочих», - пояснил министр.

Так, в статье 13 указаны признаки, по которым устанавливается наличие трудовых отношений, а уже статьи 33, 34, 35 и 36 посвящены процедуре увольнения.

В частности, в проекте описаны случаи увольнения по инициативе работника, по инициативе работника с связи нарушением работодателем условий трудового договора, по инициативе работодателя и по инициативе работодателям в связи с нарушением работником условий договора соответственно.

Теперь работодатель сможет сообщить работнику об увольнении не только в письменной форме, но и с помощью средств электронной связи. Также он должен будет уведомлять своего сотрудника о расторжении трудового договора в срок, который зависит от продолжительности его работы: чем больше сотрудник проработал на предприятии, тем больше времени у него должно быть на поиск новой работы. От 15 дней для тех, кто проработал не более шести месяцев, до 90 дней для тех, кто работает более 10 лет. Срок расторжения договора можно сократить, если работодатель согласен компенсировать работнику это время деньгами.

В то же время, чтобы уволить сотрудника за нарушение трудового договора, начальник должен будет указывать конкретные факты как минимум двух нарушений за последние 180 дней. При этом подписание работником дополнительного соглашения необязательно: работодатель сможет уволить его в одностороннем порядке.