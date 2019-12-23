Президент Молдовы Игорь Додон по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Москва по просьбе Кишинева предоставит кредит в $300 млн «"на инфраструктурные проекты».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NewsMaker.

«Принципиальное решение принято. В январе условия будут согласованы на уровне представителей министерств финансов Кишинева и Москвы, поэтому в начале сессии парламента в феврале это соглашение будет ратифицировано», - сказал Додон.

Он заявил, что деньги будут получены на условиях, аналогичных кредитам, ранее взятым у западных партнеров.

«Уверяю: условия не хуже, чем те, что подписаны с нашими партнерами на Западе, будь то Румыния или Европейский банк реконструкции и развития, или Европейский инвестиционный банк», - сказал президент Республики Молдова.

Напомним, недавно в Москву летал также новый премьер Молдовы Ион Кику. Кику после визита заявил о возможности «паузы» в сотрудничестве с Международным валютным фондом. За день до этого он сказал, что Кишинев ведет переговоры с Россией о кредите на сумму $500 млн.

Напомним, выборы президента Молдовы запланированы на ноябрь 2020 года.