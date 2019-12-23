Афера вокруг строительной компании «УкрБуд» является логичных следствием той ситуации, которая сложилась вокруг строительной отрасли. И ответственность за нее должны нести, прежде всего, городские власти. Об этом заявил адвокат Эдуард Багиров.

«У нас периодически, практически каждый год, возникают маленькие элита-центры. Банкротятся, уходят с рынка те или иные компании, которые брали обязательства перед гражданами Украины, инвесторами. Законы, которые должны были бы защищать инвесторов, в Украине не работают. Государственных органы, в том числе правоохранительные, бездействуют. Это закономерность. В Украине инвестор – самое слабое звено в системе строительного бизнеса. Как правило, именно они становятся потерпевшими. Поэтому то, что произошло с «УкрБудом», это очередное звено большой цепи в индустрии, где отдельные фигуранты получают неправомерную выгоду и могут безнаказанно присваивать миллионы, фактически обворовывая инвесторов», - заявил он.

Эксперт не исключает, что в результате никто так и не понесет ответственность за произошедшее.

«И если «УкрБуду» и его руководителям удастся откупиться деньгами, украдеными у инвесторов, заплатить прокурору, судье, другим структурам и спокойно уехать в Европу, то для меня будет понятно, что ничего не изменилось, что заявление новой команды во время выборов - это пустой звук», - добавил он.

В то же время, Багиров считает, что ответственность за аферу должна нести также киевская власть.

«В первую очередь Кличко как мэр города Киева. Он несет ответственность, он обязан защищать интересы киевлян, а не только брать взятки и выделять своим людям земельные участки. Он должен был не доводить ситуацию до той степени, когда уже пошел полный развал и всё оказалось разворованным. Ведь такие кризисы не происходят в течении полудня, это происходит в течении нескольких лет», - отметил эксперт.

«Рано или поздно, я надеюсь, Кличко сядет в тюрьму лет на 15. Так должно быть, это было бы справедливо. Так требует закон - и божий закон и земные законы. Потому что этот человек со своими подельниками-столарами разворовал всё, что можно было… По сравнению с ними даже Леонид Черновецкий был белый и пушистый. Ни при ком, ни при одном мэре и главе администрации в Киеве, не воровали так, как это сегодня происходит при Кличко и его команде. Он в прошлом великий боксер, поднял имидж Украины, спасибо, но как мэр Киева он негодяй и должен быть наказан», - добавил юрист.