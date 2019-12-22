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Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект № 2642, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс Украины в части усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Соответствующий проект закона зарегистрировали на сайте Верховной Рады.

Инициатором законопроекта указан премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно пояснительной записке, правительство предлагает установить обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления.

Кроме того, усиленная уголовная ответственность будет касаться людей, которые сообщили ложную информацию об опасности в важных объектах инфраструктуры и объектах, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, учреждениях здравоохранения, образования.

В последнем случае нарушителей будет ожидать лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, за 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество дел из-за ложного сообщения о минировании — их 1552.
ForUm

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