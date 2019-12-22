Газопровод Северный поток-2 — это политический и военный проект, и санкции США вполне обусловлены.
Об этом заявил заместитель МИД Польши Павел Яблонский, передает Dziennik Gazeta Prawna.
По его словам, газопровод является инструментом реализации экономической, а потенциально также и военной политики России. Следовательно, ограничение возможности газового давления России является обоснованным из соображений безопасности.
«Безопасность ЕС и ее восточных соседей имеет гораздо большее значение, чем краткосрочная экономическая прибыль, что получают компании, участвующие в проектах», — отметил Яблонский.
Напомним, накануне Трамп подписал оборонный бюджет США в размере $738 млрд, который включает санкции против газопровода Северный поток-2
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