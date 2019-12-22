В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что раненого военного эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

По данным Минобороны, с начала суток боевики осуществили два обстрела подразделений Объединенных сил. В частности, вблизи Песков и Крымского вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, что в течение прошлых суток террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.