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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что раненого военного эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

По данным Минобороны, с начала суток боевики осуществили два обстрела подразделений Объединенных сил. В частности, вблизи Песков и Крымского вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, что в течение прошлых суток террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
ForUm

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