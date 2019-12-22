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Во Львове в субботу, 21 декабря, произошел взрыв на 12 этаже многоэтажки, в результате чего один человек получил травмы.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Около 13 часов спасатели получили информацию о том, что в одной из квартир дома по улице Шевченко произошел взрыв газовоздушной смеси. Взрывом были повреждены окна, двери и наружная облицовка.

В результате взрыва хозяин квартиры, мужчина 1970 года рождения, был госпитализирован с ожогами лица, шеи, верхних и нижних конечностей второй и третьей степеней.
ForUm

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