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Первые местные выборы в объединенные территориальные общины проходят в воскресенье в 23 регионах страны.

Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам Фацевича, для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий.

По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии, полиция взяла их под круглосуточную охрану.

Заместитель председателя Нацполиции сообщил, что с начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 14 фактов, подкупом избирателей - 5 и фальсификация избирательных документов - 4 факта.

По 7 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
ForUm

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