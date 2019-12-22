Об этом в комментарии ТАСС сообщил гендиректор управляющей компании «Пищевой производственный парк «Крымское золото» Владислав Мартьянов.

«Со следующего, 2020 года, наше предприятие начнет поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты для обогрева, выпуск которых мы впервые освоили в Крыму. Переговоры ведутся, возможны поставки в Турцию и Иран масла и жмыха», — сообщил Мартьянов.

По словам гендиректора, завод начал производство подсолнечного масла осенью этого года, выпустили более 3250 тонн масла и такой же объем высокопротеинового жмыха.

«Поставки ведут как в торговую сеть Крыма, так и в другие регионы России. С начала декабря на предприятии приступили к выпуску брикетов из лузги подсолнечника для обогрева помещений производительностью четыре тонны в сутки, или 1,4 тысячи тонн в год», — говорится в сообщении издания.

На территории украинского Крыма 16 марта 2014 года состоялся непризнанный мировым сообществом так называемый «референдум» о статусе полуострова. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Так Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский союз и Соединенные Штаты не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.

Напомним, Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму.