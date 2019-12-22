Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что задачей космических сил станет защита доминирующей позиции Вашингтона в космосе.

Об этом сообщает DW.

«Наша зависимость от возможностей, опирающихся на поддержку из космоса, резко возросла», — отметил глава Пентагона.

Эспер сравнил создание космических войск с учреждением в 1947 году военно-воздушных сил.

В свою очередь президент США Дональд Трамп во время подписания принятого Конгрессом законопроекта в рамках нового оборонного бюджета на 2020 год назвал создание космических войск «большим шагом».

По словам Трампа, космос является будущим местом военных действий, и в нем будет «многое происходить».

Напомним, 17 декабря Конгресс США одобрил создание космических войск. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой.