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С 2020 года в Вооруженных силах Украины начнут постепенно обучать военных всем уровням английского языка.

Об этом сказал заместитель начальника Генштаба Сергей Наев в комментарии BBC Украина.

В следующем году в ВСУ планируют усилить изучение английского языка, в частности с помощью инструкторов западных партнеров.

«Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений», — отметил Наев.

По его словам, изучение английского языка — один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.

Он добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе: будет предоставляться преимущество тому офицеру или сержанту, который знает английский.
ForUm

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