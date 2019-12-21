Бывший постоянный представитель Украины в ООН и новый посол Украины в США Владимир Ельченко сказал, что половина россиян, работающих в ООН — скрытые или открытые агенты ФСБ России.

Об этом он заявил в интервью Укринформ.

«Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», — добавил Ельченко.

По словам посла, через 200−300 россиян, работающих в секретариате ООН, Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций.

Он также отметил, что Россия имеет огромное влияние в ООН прежде всего как постоянный член Совета Безопасности и добавил, что «кто ее уважает, а кто-то откровенно боится», потому что каким-то образом зависит от нее.

Напомним, Ельченко стал новым послом Украины в США.