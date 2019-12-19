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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Ельченко за 30 лет дипслужбы работал в Киеве, Нью-Йорке, Вене, Москве. Известия о распаде СССР и независимость Украины принял в своей первой командировке в ООН. Принимал участие в миротворческой миссии в Хорватии. Оккупация Крыма и начало российской агрессии против Украины пришлись на его работу послом в России. Тогда он был немедленно отозван в Киев и через полтора года возглавил украинскую делегацию в ООН.

В конце июля президент Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины в разных государствах, в том числе и Валерия Чалого с должности посла в США.

 
ForUm

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