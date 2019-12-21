Глава Нафтогаза Андрей Коболев прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом закона об оборонном бюджете на 2020 год, который предусматривает санкции против «Северного потока-2».
Об этом Коболев написал в Facebook.
«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — сообщил Коболев.
Отметим, что «Северный поток-2» — это российский трубопровод, который Газпром строил в обход Украины для того, чтобы в дальнейшем не пользоваться газотранспортной системой Украины. Ежегодно благодаря транзиту российского газа Украина получает до $3 млрд доходов. Кроме этого, транзит упрощает импорт газа, который Украина покупает на своей западной границе. В случае отсутствия транзита, цены на газ в Украине значительно бы выросли.
Напомним, строительство «Северного потока-2» остановили из-за санкций США.
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