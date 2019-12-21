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Боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений с запрещенного минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщает Операция Объединенных Сил в Facebook.

Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Хутор Вольный, Светлодарска, рядом с населенным пунктом Шумы, Крымским, а также у Славного, Каменки, вблизи шахты Дутивка.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптический устройство получил поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.

Напомним, видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится в понедельник.
ForUm

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