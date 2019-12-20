Правительство хочет упростить взаимодействие военкоматов с работодателями. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

«Много времени у компаний идет на взаимодействие с военкоматами... По закону крупные компании должны иметь специальных сотрудников, которые ведут учет военнообязанных. Они находятся в постоянной корреспонденции с военкоматами по всей стране, сообщая их о любом изменении статуса своих сотрудников. Все эти переписки с военкоматами, конечно, в бумажной форме. Только бумага, только хардкор. Но проблема здесь не столько в бумаге, сколько в том, что вся информация, которую военкоматы требуют у бизнеса, у государства уже есть. Я рассчитываю, что вскоре мы сможем добиться того, что военкоматы не будут мучить бизнес этими запросами», - написал он.

При этом Дубилет отметил, что единственное, где взаимодействие военкоматов и бизнеса можно оставить — это вопрос бронирования и учений.

«Военкоматы, трудовые книжки, больничные и много других аспектов — все это должно быть максимально упрощено. Стремимся, чтобы стоимость сопровождения сотрудника была, как в Германии», - подытожил он.