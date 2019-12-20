также в разделеОбщество
Суд перенес апелляцию на арест Кузьменко 2
Аваков поручил полиции закрыть все игорные заведения 4
МИД и Минкульт работают формулировкой месседжей для жителей ОРДЛО 11
Завершающий этап аттестации успешно прошли 610 прокуроров ГПУ 9
Видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится в понедельник 11
Суд перенес апелляцию на арест Антоненко 14
В Украине начали закрывать игровые автоматы под видом лотерей 59
19 декабря. Картина дня 20
«Воровайкам» запретили въезд в Украину 44
Новак: Перед увольнением члены НАПК выплатили себе по 100-180 тысяч 34
Суд отпустил из-под стражи экс-беркутовца Маринченко 17
Сытника внесли в реестр коррупционеров 31
Лутковская рассказала, кто сорвал переговоры по обмену пленными 82
В Украине ввели реестр педофилов 60
В Украине ввели уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря 21
Суд по иску уволенного чиновника открыл дело против Богдана 20
Рада сделала шаг к введению уголовной ответственности для «воров в законе» 30
Стало известно, когда в Украине заработает Государственная соцслужба 14

Правительство хочет упростить взаимодействие военкоматов с работодателями. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

«Много времени у компаний идет на взаимодействие с военкоматами... По закону крупные компании должны иметь специальных сотрудников, которые ведут учет военнообязанных. Они находятся в постоянной корреспонденции с военкоматами по всей стране, сообщая их о любом изменении статуса своих сотрудников. Все эти переписки с военкоматами, конечно, в бумажной форме. Только бумага, только хардкор. Но проблема здесь не столько в бумаге, сколько в том, что вся информация, которую военкоматы требуют у бизнеса, у государства уже есть. Я рассчитываю, что вскоре мы сможем добиться того, что военкоматы не будут мучить бизнес этими запросами», - написал он.

При этом Дубилет отметил, что единственное, где взаимодействие военкоматов и бизнеса можно оставить — это вопрос бронирования и учений.

«Военкоматы, трудовые книжки, больничные и много других аспектов — все это должно быть максимально упрощено. Стремимся, чтобы стоимость сопровождения сотрудника была, как в Германии», - подытожил он.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги