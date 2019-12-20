Ввиду недопоступления денег в казну правительство принимает меры экономии. Но нас уверяют: защищенные статьи бюджета не пострадают

Кабинет министров ограничивает часть расходов Госбюджета-2019. Соответствующее поручение премьер-министр Алексей Гончарук дал министру финансов Оксане Маркаровой. Правда, на своевременности выплат украинцам пенсий, субсидий и других видов социальной помощи, а также зарплат бюджетникам это не отразится. Ограничения касаются только так называемых «незащищенных» расходов - это средства на развитие, ремонт, капитальное строительство и тому подобное. Документ обнародовала «Экономическая правда».

Цель этого шага - удержать запланированный объем дефицита госсметы - 2,6%, что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом. Эффективны ли будут принятые меры? Каковы их, так сказать, «побочные эффекты»? Почему к концу года возникла такая ситуация? И что вообще происходит сейчас с государственными финансами? Выясняем.

Проблемы накапливались с начала года. Вот теперь и «взорвалось»

Эксперты напоминают: бюджетный дефицит (разница между расходами и поступлениями в госказну) рос в течение всего года. Другой вопрос - что реакция на негативные сигналы не всегда была адекватной. Поэтому в полной мере возможностями минимизировать недовыполнение бюджетных показателей по итогам года наши чиновники (нынешние и «папередники») так и не воспользовались. Кроме разве что изменений в бюджет-2019, которые были внесены лишь в конце октября...

1. Негативные тенденции I квартала: «недобор» доходов и промедление с расходами

О существенных проблемах с выполнением доходной части бюджета в Украине заговорили еще анализируя итоги первых трех месяцев года. Тогда госказна получила всего 91% запланированных доходов. В денежном выражении это - «минус» 16 миллиардов гривень. Причины - недопоступление налогов и сборов. В частности, из-за замедления промышленного производства (к примеру, табачных изделий выпустили меньше на 13,3%, что негативно сказалось на уплате акцизов). Недобор от НДС с импорта связан со снижением объема ввоза товаров и услуг - в частности, газа - из-за границы, освобождением с 1 января от налогообложения импорта солнечных батарей и ветряков (ожидаемые годовые потери - 9,6 миллиарда гривень), а также укреплением национальной валюты.

Сказались и отголоски 2018-го. В частности, основной причиной недопоступлений средств от внутреннего налога на добавленную стоимость в Минфине назвали возмещение значительных сумм за IV квартал прошлого года. Уменьшение же объемов акцизных платежей произошло, среди прочего, из-за формирования производителями складских запасов, акциз с которых они заплатили в предыдущие годы. А план поступления рентных платежей не удалось выполнить с учетом переплаты в 2018-м ренты на газ (почти на 850 миллионов гривень). И если бы не улучшение со сбором налога на доходы физических лиц (благодаря росту средней зарплаты в стране) и на прибыль предприятий, уже тогда недобор мог быть намного больше.

Еще в I квартале начались попытки «точечно» ограничить капитальные расходы. Причем экономили, как оказалось позже, «с запасом». Расходные статьи за три первых месяца недовыполнили на 21 миллиард. Такую ситуацию было легко объяснить традиционной для начала каждого года «раскачкой» (пик освоения бюджета развития - дорожное, капитальное строительство и т.д. - как правило, приходится на теплый период года). При этом защищенные бюджетные статьи профинансировали фактически полностью. За исключением субсидиальных выплат, на чем сэкономили 3,4 миллиарда гривень. 1 миллиард сэкономили на мерах по реструктуризации угольной отрасли. Еще 2 миллиарда - на расходах для нужд министерств образования и науки и здравоохранения. Уровень финансирования аппаратов СНБО тогда составил 78% плана, Минобороны - 88%, Генпрокуратуры - 89%, Национальной полиции - 92%.

Свой отпечаток на ситуацию накладывала и подготовка страны к выборам. Поэтому тогдашние чиновники и эксперты-оптимисты надеялись, что во втором-третьем кварталах экономика «разогреется», и страна наверстает упущенное. Одним из толчков должно было стать завершение периода политической турбулентности - в апреле Украина избрала нового президента.

2. Апрель-июнь: «разогрев» экономики и аномальное укрепление гривни

Но и второй квартал ожидаемого улучшения не принес. К упомянутым уже проблемам с наполнением сметы добавились еще и «траблы», вызванные, казалось бы, положительным для страны явлением - ускорением ревальвации национальной валюты. С одной стороны - это способствует повышению реальных доходов граждан, снижает расходы на выплату и обслуживание государственного долга. С другой - ведет к сокращению поступлений от деятельности таможни. К тому же, ревальвация негативно сказывается на эффективности работы отечественных экспортеров. В итоге - наряду с другими негативными факторами - это привело к падению промышленного производства - на 0,6%. Казалось бы, «смешная» цифра - менее одного процентного пункта! Но в масштабах страны речь идет о недополучении миллиардов гривен. Что существенно углубляет проблему недовыполнение бюджета. Тем более, на фоне ожидаемого обратного тренда - роста промпроизводства, без чего сложно достичь и ожидаемого по итогам года 3-процентного роста ВВП.

Во втором квартале отечественная экономика действительно «разогрелась», обеспечив рост объемов валового внутреннего продукта до рекордных для последних лет 4,6%. Произошло это благодаря сезонной активизации АПК, росту более чем на 10% розничного товарооборота, увеличению прибыли банковского сектора.

Но ситуацию с доходами госбюджета это не исправило. Дефицит поступлений только увеличился. Как объяснили в Нацбанке, укрепление гривни привело к снижению поступлений от уплаты НДС на импорт. Параллельно выросли объемы возмещения налога на добавленную стоимость экспортерам. В целом же тенденция квартала сохранилась - планы поступлений части налогов и сборов перевыполнялись, части - наоборот. К сожалению, в итоге получилось, что последнее взяло верх: вместо запланированных 463,5 миллиардов гривен бюджет получил меньше 434 миллиардов. «Минус» достиг почти 30 миллиардов гривен.

Несколько улучшило ситуацию то, что «недобор налогов был временно компенсирован за счет долговых заимствований, а также благодаря Национальному банку, который с опережением графика перечислил в бюджет 64,9 миллиарда (из которых сверхплановые перечисления составляли 17,3 млрд) гривень», - говорится в отчете НБУ.

3. Третий квартал: правительство меняется, тенденции сохраняются

На этом фоне, еще летом, Кабинет министров по просьбе руководителя Офиса президента Андрея Богдана задержал перечисление на места 7,6 миллиарда гривень из Фонда регионального развития и 2,5 миллиарда - субвенции на социально-экономическое развитие. Это негативно сказалось на подготовке некоторых населенных пунктов к новому учебному году, а также на поддержке образовательной и коммунальной инфраструктуры в рамках очередного этапа административно-территориальной реформы. Правда, официально такие задержки с проблемой наполнения госсметы не связывали - речь шла о «приостановлении расходов на период до формирования нового правительства».

Правительство сформировали. Но ситуация не изменилась. В частности, гривня продолжала укрепляться, что, как и ранее, негативно сказывалось на уплате НДС, акцизов и других сборов. Не помогло и повышение с 1 июля акцизов на табачную продукцию.

Словом, по итогам III квартала «разрыв» между запланированными и реально полученными государством доходами вырос до 37,15 миллиарда гривен.

4. Начало IV квартала: первые попытки потушить «финансовый пожар»

В октябре правительство предложило парламенту внести изменения в бюджет-2019. План доходов снизили на 20,4 миллиарда гривень. Как объяснили - из-за того, что в основу бюджета-2019 лег среднегодовой курс доллара в 28,2 гривни, тогда как реальный курс за первые 9 месяцев года не превышал 26,4 гривни. Недобор доходов должно было сбалансировать снижение плана расходов на обслуживание госдолга - на 21,6 миллиарда гривень. Верховная Рада поддержала эти предложения и изменила бюджетные параметры. 9 ноября документ вступил в силу. Впрочем, этого, похоже, оказалось недостаточно. В декабре появились сигналы, свидетельствующие о существенных проблемах, которые могут сказаться на сбалансированности бюджета-2019 и даже негативно повлиять на обеспечение выполнения государственной сметы в следующем году...

5. Декабрь-2019: вместо «государства в смартфоне» - «ручное» управление расходами

Накануне Кабинет министров принял решение о проведении до конца года внеплановых заимствований на сумму до 10 миллиардов гривень. Как объяснили - во избежание кассовых разрывов в январе следующего года. Но это также может означать, что, чтобы уменьшить бюджетный дефицит, бизнес «попросят» уже в декабре оплатить авансом часть январских налогов. И, как пишут пользователи соцсетей, телефонные звонки от налоговиков с вопросом: «А не могли бы вы заплатить вперед налог на прибыль?» не единичны. Перед этим Счетная палата обнародовала заключение о высоком риске невыполнения плана доходов Госбюджета-2019. В результате, по прогнозам госаудиторов, возрастет кредиторская задолженность, расходы на погашение которой на 2020 год не запланированы, а также это приведет к росту числа объектов незавершенного строительства. В ведомстве подсчитали, что для того, чтобы без проблем завершить 2019 год, Украине не хватает 51 миллиардов гривень. То есть, по итогам IV квартала общий «недобор» возрастет еще как минимум на 13 миллиардов гривень. Поэтому правительство, очевидно, и вынуждено принимать меры тотальной экономии.

Это и заставило многих экспертов, журналистов, представителей местной власти «бить тревогу». В частности, о так называемом “призраке картотеки” написал в Фейсбук городской голова Днепра Борис Филатов. Речь идет о «ручном режиме» выполнение Госказначейством запросов на получение бюджетных ассигнований, - в зависимости от «важности», - ставят «в очередь». Если в казне появляются деньги - их выплачивают. Если нет - заявитель (распорядитель средств) вынужден ждать. Похоже, уже до следующего года.

«Ответственность за такую ​​ситуацию должны разделить между собой Министерство финансов и НБУ, - комментирует эксперт Института GROWFORD Алексей Кущ. - Первый ответственен за профицит спекулятивной валюты под «пирамиду» облигаций внутреннего государственного займа и слишком быстрое укрепление гривни. Второй - за жесткую монетарную политику, которая стала оправданием (высоких) ставок по ОВГЗ. А еще - за дефицит гривни ввиду неоправданной эмиссии депозитных сертификатов. Два институциональных «пылесоса» обескровили экономику. А правительство ответственно за «странные» вопросы наподобие: «...а нужна ли нам промышленная политика?» и «что делать с ФЛП?»...

Некоторые эксперты считают, что ответственность за эту ситуацию должен разделить и парламент. В соцсетях уже даже началась соответствующая кампания.

Со своей стороны министр финансов Оксана Маркарова просит не паниковать. Ситуация, мол, контролируемая. А проблемы с нехваткой средств на выполнение ряда инвестиционных программ чисто «условные».

«Теоретически, на сегодня запросы на большинство важных расходов уже давно должны поступить в казначейство, на них должны были открыть ассигнования. Что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделали. Но, как известно, каждый год именно вторая половина декабря - время попыток множества «перебросок» с программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов для «освоения» остатков средств, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года», – написала министр в Фейсбук.

Поэтому Кабмин, по ее словам, и решил усилить финансовую дисциплину, остановив попытки подобных «перетоков» и манипуляций. В то же время Маркарова признала: нынешний бюджет действительно недовыполнили: ввиду «слишком крепкого курс гривни». При этом глава Минфина подчеркнула: все защищенные расходы финансируются в обычном режиме. Также она заверила, что и все важные «переброски» денег - например, для финансирования достройки Охматдета, выплаты дополнительных средств шахтерам, расходы на безопасность и оборону - профинансируют в полном объеме.

Успокоил соотечественников и премьер Алексей Гончарук: ситуация под контролем. В видеообращении он напомнил, что подобные ситуации в конце года возникают довольно часто. И никакими «экономическими катастрофами» стране, как пишут некоторые эксперты и политики, это не грозит.

«Государство заканчивает бюджетный год. В этот период ежегодно госаппарат пытается перераспределить средства, которые были сэкономлены в течение года», - отметил Гончарук, отметив, что часто остатки денег, чтобы «закрыть год», пытаются использовать всяческих мелочи - в частности, приобретение ненужных канцелярских принадлежностей или расходных материалов. В правительстве, по его словам, решили бороться с этим явлением. Вот и ввели ограничения на распределение средств. «До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все запланированные выплаты. Это позволит максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков», - добавил глава правительства.