также в разделеПолитика
Путин анонсировал новую встречу «нормандской четверки» 8
Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского 17
Путин назвал часть Украины исконно русской территорией 40
Рада внесла изменения в закон о НКРЭКУ 14
Международный центр Вудро Вильсона: Визиты Медведчука в Москву предназначены для улучшения позиций Украины на международной арене 17
Путин: Танки у боевиков на Донбассе от государств, которые им симпатизируют 30
За последние две недели рейтинг Зеленского подрос 15
Распродажа земли: СБУ обязали расследовать незаконные действия власти по статье «Государственная измена» 22
Гончарук поручил Маркаровой приостановить выплату ряда расходов 39
Назначен новый постпред Украины при ООН 30
Ельченко стал новым послом Украины в США 19
Кличко раскритиковал законопроект Зеленского о децентрализации 16
Нардепы устроили потасовку на заседании аграрного комитета 40
Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму 30
Комитет сената США одобрил «адские» санкции против России 39
Кабмин упростил жизнь путешественникам в Польшу 61
ЦПК: Принятый нардепами закон только усилит неприкосновенность 90
Зеленский одобрил отсрочку введения института уголовного проступка 45

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» № 324-ІХ, принятый парламентом 3 декабря 2019 года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.

Документ определяет основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику в части осуществления верификации государственных выплат.

Также закон определяет полномочия органов, осуществляющих государственные выплаты, основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации, полученной от субъектов ее предоставления.

Согласно закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов ее предоставления, за каждым реципиентом с последующим определением соответствия информации установленным законодательством требованиям, влияющие на определение права на получение и размер государственных выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает Кабинет Министров Украины.

Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, формирующие и реализующие государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат.

Также закон определяет основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.

Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме части третьей статьи 8, которая вступает в силу после внедрения системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в промышленную эксплуатацию, и кроме части первой статьи 10, которая вступает в силу с 1 января 2021 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги