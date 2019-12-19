В Одессе утилизировано почти 4 тонны наркотиков, изъятых Службой безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, сообщает пресс-центр СБУ.

Вещественные доказательства после судебных постановлений были предоставлены для уничтожения спецпредприятию, которое занимается утилизацией опасных отходов. Передача и сожжение наркотиков происходило под наблюдением совместной комиссии СБУ и контролирующих органов, с участием представителей общественности и местных СМИ.

Уничтожению подверглись оптовые партии контрабандной марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам черного рынка составляет $100 миллионов.