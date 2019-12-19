также в разделеОбщество
В Конгрессе США поддержали предоставление $700 миллионов помощи Украине 17
Цемах пожаловался в ЕСПЧ на Нидерланды и Украину 46
СМИ: Конституционный суд отказался восстановить Шевчука в должности 21
ТКГ не договорилась об обмене пленными 29
СБУ заявила о пресечении попытки дестабилизировать ситуацию на Луганщине 20
18 декабря. Картина дня 28
NYT: Доказательства по делу Маркива базировались на роспропаганде 33
В «ДНР» выпустили марки со Сталиным 29
Шпионские игры ФСБ в Украине: СМИ сообщили интересные детали 51
Футбольные фанаты разгромили вагон поезда «Нежин – Киев» 58
Полиция: Антоненко перед обыском просил вынести мину из помещения 50
НАБУ и САП призывают Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности 41
Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза 14
СБУ задержала партию сигарет из ОРДО на 15 миллионов 27
Дубилет: С 2010 года за рубеж уехали и там остались почти 4 миллиона украинцев 18
СБУ «накрыла» сеть мини-НПЗ, на которых производили токсичное топливо 30
Еще один экс-нардеп брал у государства незаконную компенсацию за жилье 35
Источники: В Мининфраструктуры обеспокоены ростом коррупции в сфере морских портов 29

В Одессе утилизировано почти 4 тонны наркотиков, изъятых Службой безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, сообщает пресс-центр СБУ.

Вещественные доказательства после судебных постановлений были предоставлены для уничтожения спецпредприятию, которое занимается утилизацией опасных отходов. Передача и сожжение наркотиков происходило под наблюдением совместной комиссии СБУ и контролирующих органов, с участием представителей общественности и местных СМИ.

Уничтожению подверглись оптовые партии контрабандной марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам черного рынка составляет $100 миллионов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2141 грн.
7
Теги