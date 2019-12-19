Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти нужно сначала обсудить с экспертами, представителями местного самоуправления и общественностью, а также – получить выводы европейских партнеров. Об этом заявил председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Убежден: в таком виде этот законопроект нельзя вносить на рассмотрение парламента! Надо обсудить его с экспертами, представителями местного самоуправления и общественностью. А также – получить выводы Венецианской комиссии, наших европейских партнеров о соответствии законопроекта принципам европейской Хартии местного самоуправления, принципам демократии. И только после этого вносить документ на рассмотрение парламента, - подчеркнул Кличко. - Потому что децентрализация – это не усиление административного надзора. Поэтому говорить о префектах, которые выполняют функции прокуратуры с общим надзором, и одновременно о расширении прав регионов – невозможно. Система префектур с функциями отменять и приостанавливать решения органов местного самоуправления – это безусловное усиление вертикали исполнительной власти на местах и ​​прямое наступление на местное самоуправление».

Мэр столицы также отметил, что инициатива убрать из Конституции перечень регионов и городов республиканского значения – означает отказ от конституционно закрепленного территориального разделения Украины, что неправильно как с точки зрения государственности, так и с точки зрения поведения страны, против которой продолжается агрессия.

«Например, Автономная республика Крым и город Севастополь будет в Конституции РФ, но не будет в Конституции Украины! - отметил Кличко. - Не соответствует принципам децентрализации и возможность президента приостанавливать полномочия любых избранных лиц местного самоуправления и назначать временных уполномоченных. Это угроза самоуправлению», - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, 16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован текст внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Этот документ не содержит пункта об особом статусе Донбасса, предусмотренного минскими соглашениями.

Согласно пояснительной записке, законопроект «разработан в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления». Им предлагается трехуровневая система местного самоуправления. Главным нововведением реформы является ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

Реформа местного самоуправления началась в Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца, так как Верховная Рада должна была внести соответствующие изменения в Конституцию.