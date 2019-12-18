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Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность организованной группировки, которая специализировалась на контрабандной переправке и сбыте оптовых партий наркотических средств.

По данным пресс-центра СБУ, группу наркоторговцев возглавил уроженец одной из стран Ближнего Востока, который является владельцем расположенного в центре столицы кальян-бара. Злоумышленники занимались незаконной переправкой наркотиков из-за границы для продажи. Товар они реализовывали клиентам развлекательного заведения, а также продавали его через разветвленную сеть дилеров на территории столичного региона. Ежемесячно злоумышленники продавали почти килограмм кокаина.

Во время обысков в помещении кальян-бара и в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли более 200 граммов кокаина, более 30 электронных сигарет с каннабисом, а также веса и упаковочный материал для сбыта наркотиков.

Стоимость обнаруженного товара на черном рынке составляет более 700 тыс. гривен. Сейчас владельцу заведения сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Разоблачение злоумышленников проводились под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.
ForUm

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