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За последний период наблюдается рост экспорта украинских улиток в страны-члены Европейского Союза, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Так, только за 9 месяцев текущего года на европейский рынок было поставлено 248 тонн улиток украинского производства, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в Евросоюз составил 93 тонны.

За два года увеличилось и количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок ЕС. По результатам третьего квартала в Украине такое право получили 17 предприятий. В 2018 году их было всего 5. С перечнем компаний, одобренных для экспорта улиток в ЕС, можно ознакомиться на сайте Европейской Комиссии.

Учитывая спрос на украинских улиток и готовность отечественных предприятий его удовлетворять, Госпродпотребслужба постоянно способствует этому процессу. Так, с целью обеспечения бесперебойного экспорта на официальном сайте службы был обнародован международный ветеринарный сертификат для ввоза из Украины и Европейского Союза охлажденных, замороженных, в панцире, приготовленных, обработанных, консервированных улиток, предназначенных для потребления человеком.

Ознакомиться с документом можно в разделе «Международное сотрудничество» - рубрика «Сертификаты на экспорт из Украины».
ForUm

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