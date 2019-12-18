В «Донецкой народной республике» выпустили почтовые марки с портретом председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщается на сайте «почты Донбасса».

Марка с изображением Сталина была выпущена в рамках серии «Великие люди», дата ее ввода в обращение приурочена ко дню рождения советского лидера. Кроме того, «почта Донбасса» выпустила тематический конверт и создала почтовый штемпель с портретом Сталина. Номинальная стоимость марки, выпущенной тиражом в 16 тысяч экземпляров, составила 39 рублей.

Напомним, бывший следователь по особо важным делам генпрокуратуры РФ Игорь Степанов требовал от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.