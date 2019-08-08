Бывший следователь по особо важным делам генпрокуратуры РФ Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина. Об этом пишет Коммерсант.

Так он планирует добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок, проводимых по приказу, подписанному вождем СССР.

Заявление о репрессиях, совершенных по приказу Сталина, Степанов подал в генпрокуратуру и следственный комитет России (СКР). Он ссылается на приказ НКВД №00447 от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». В документе даны конкретные цифры: расстрелять 82,7 тыс. человек и еще 193,4 тыс. человек выслать в лагеря. Постановление о принятии приказа подписано членами Политбюро и секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным. Таким образом, указал в заявлении Степанов, Сталина следует считать «организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан». Репрессированы были и родственники Степанова — около 20 человек, в основном священники.

«СКР направил заявление в ГСУ СКР по Москве, и больше известий оттуда не было. Генпрокуратура почему-то переслала заявление в Ивановскую область»,— рассказал он. Следователи ивановского СУ СКР отказались принимать заявление и проводить процессуальную проверку, пояснив, что бывший коллега не сообщил «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления» в действиях Сталина. Степанов обжаловал отказ в областной прокуратуре, надзирающей за работой следователей. Но заместитель прокурора Евгений Романовский не нашел нарушений.

«Принятие Политбюро ЦК ВКП(б) постановления об утверждении приказа НКВД №00447 не может являться достаточным основанием для возбуждения уголовного дела»,— заявил Романовский и не стал отменять решение следователя.

Степанов обжаловал этот ответ, сославшись уже на Конституционный суд РФ, который в определении от 25 июня этого года указал на незаконность отказа в принятии заявления без процессуальной проверки. Он подчеркивает, что готов дойти до Европейского суда по правам человека, причем его цель не само уголовное дело, а официальная правовая оценка. «Уголовное дело не может быть возбуждено в связи со смертью подозреваемого — СКР откажет в этом. Но перед этим прокуратура обязана дать правовую оценку действиям Сталина,— говорит Степанов.— Сейчас правовой оценки нет, и поэтому культ Сталина сохраняется, ему ставят монументы. В России свыше ста памятников Сталину, так мне ответили в мэрии Новосибирска, объясняя, почему у них установлен такой памятник». Напомним, уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и ряда советских руководителей возбуждалось в 2009 году ГСУ СБ Украины по факту массового голода в 1932–1933 годах. Судьи подтвердили вывод следователей о том, что обвиняемые совершили это преступление, и закрыли уголовное дело в связи с их смертью. «Я хочу, как в Украине, чтобы было подтверждено преступление Сталина»,— пояснил Степанов.

В России преступные действия Сталина официально не осуждены, пояснил зампред совета научно-просветительского центра «Мемориал», один из ведущих специалистов по истории органов ВЧК—ОГПУ—НКВД Никита Петров. «Требование Игоря Степанова — это по-своему новаторство,— говорит Петров, отмечая, что ему неизвестно, чтобы кто-то еще подавал аналогичное заявление: — У нас даже не возбуждалось уголовных дел по конкретным преступлениям. Катынь расследована (массовые убийства почти 22 тыс. пленных поляков в 1940 году,— ред.), но тогда прокуратура не предъявила обвинений Сталину и правительству, виновными назначены глава НКВД Лаврентий Берия и его окружение. В нашей стране какой-то особый пиетет перед Сталиным, нежелание замечать, что он является рядовым преступником».