С 2010 года за рубеж уехали и остались там почти 4 миллиона украинцев. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, миграция носит ярко-выраженный циклический характер и имеет постоянный тренд – вверх. «Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях», - написал Дубилет.

По его словам, согласно данным, безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. «Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу... Что же, будем делать все, чтобы экономика росла быстрее и у украинцев было меньше поводов выезжать из дома», – подытожил министр.