В Киеве в новогоднюю ночь работу общественного наземного транспорта и метрополитена планируют продлить на 3 часа, то есть до трёх часов ночи. Об этом сообщила сегодня директор Департамента культуры Диана Попова во время расширенного заседания коллегии Киевской горгосадминистрации, посвященной подготовке города к празднованию Нового года, Рождества и Крещения, передает УНИАН.

«В новогоднюю ночь будет продлена работа пассажирского транспорта на 3 часа, фуникулер будет работать круглосуточно», - сказала Попова.

В то же время пока еще не обнародовано распоряжение КГГА, которым утверждено продление городского пассажирского транспорта общего пользования. Попова напомнила также, что произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с общегородскими праздничными мероприятиями.

Так, 19, 22, 24, 25, 31 декабря и 1 и 7 января во время праздничных мероприятий по Владимирскому проезду будет запрещено движение всех видов транспортных средств. Поэтому в субботу, воскресенье и праздничные дни предусмотрено открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты городского пассажирского транспорта будут внесены соответствующие изменения.