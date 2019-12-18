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Во вторник, 16 декабря, в Ривне в 22-й школе во время урока умерла ученица. Директор заведения Сергей Шама сообщил, что 9-класснице внезапно стало плохо. Когда он лично нес девочку до скорой, она была еще жива, а умерла уже в скорой, сообщает УНИАН.

Директор объяснил, что ребенок имел проблемы с сердцем. Комментировать ситуацию на камеру он не стал.

Глава городского управления образования Василий Харковец сообщил, что это первый такой случай в этом году.

Он добавил, что состояние здоровья девочки было зафиксирован в соответствующих документах, поэтому каких-либо претензий к педагогам быть не может.

Пресс-офицер Нацполиции области Мария Юстицкая сообщила, что по данному факту правоохранители начали следственные действия.

 
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