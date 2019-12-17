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Участники митинга под Верховной Радой встретились с главой профильного комитета, который заверил, что законопроект № 0931 будет доработан с учетом замечаний религиозной общественности. 

Фото: ИРС

Как сообщает Институт религиозной свободы, об этом сегодня заявил глава Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец, выйдя к участникам акции, собравшихся у стен парламента и вдоль улицы Грушевского в Киеве для защиты свободы совести и свободы слова.

«Мы приглашаем к диалогу Совет Церквей. Работа продолжается. На базе нашего Комитета мы создадим площадку, и мы сможем найти то формулировку, которая абсолютно всех устроит», - сказал Дмитрий Лубинец.

Еще один митинг состоялся у Офиса Президента Украины. Присутствующие религиозные деятели и журналисты призвали доработать законопроект № 0931 путем принятия поправки №1 народного депутата Виктора Мьялыка.

Учитывая график пленарных заседаний, можно надеяться, что до конца года парламент не будет рассматривать эти резонансные изменения в сфере противодействия дискриминации. За это время рабочая группа, созданная при Комитете при участии представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, должна доработать законопроект № 0931, чтобы снять опасения религиозной общественности и представителей отдельных профессий, в частности врачей и журналистов. 

Как сообщалось, о необходимости основательной доработки законопроекта № 0931 заявил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. Накануне Комитет отклонил все поправки, направленные на защиту свободы совести и свободы слова, что возмутило верующих разных конфессий.

Также Общественный совет при Государственном комитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к Верховной Раде с призывом принять за основу законопроект № 0931, положения которого угрожают свободе выражения взглядов и убеждений, а также объективной журналистике.

Во время встречи с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций Президент Владимир Зеленский пообещал разобраться с законопроектом № 0931, чтобы он не стал основанием для ограничения конституционных прав граждан на свободу совести и свободу слова.
ForUm

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