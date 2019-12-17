Специалисты метрополитена и КП «ГИВЦ» (оператора системы е-билета) детально изучают случай с проблемами в работе оплаты проезда и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев, сообщает пресс-служба метрополитена.

По предварительным данным из-за перегрузки вышло из строя оборудование подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП «ГИВЦ» запустит резервную сеть.

«Специалисты решают технические, организационные и юридические вопросы для того чтобы подобная #зрада больше не повторилась»? – заверили в КП.

16 декабря в системе оплаты проезда киевского метрополитена произошел сбой. На нескольких станциях образовались большие очереди. Были зафиксированы случаи, когда раздраженные пассажиры штурмовали турникеты.