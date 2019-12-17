также в разделеСтолица
В Киеве недалеко от Рады умер мужчина 13
Прокурор Киева подал в отставку 35
Центр Киева частично перекроют из-за митингов 135
Чиновники присвоили 20 миллионов на «Электронной столице» 19
На столичном ж/д вокзале женщина напала на полицейского 14
Кличко представил новый генплан Киева 80
В Киеве нашли тело 17-летнего парня, который пропал 5 декабря 39
Сегодня в Киеве ограничат движение 33
Территорию Киева хотят увеличить 139
В Киеве в результате столкновения грузовика и маршрутки пострадали 11 человек 15
В Киеве появится сквер имени Шеремета 24
В Киеве руководитель Управления госохраны насмерть сбил женщину 24
У Кличко заявили, что Киев не давал разрешения на установку катка перед ОП 30
Под Офисом президента строят каток 54
Первому замглавы Шевченковской РГА сообщили о подозрении 26
Укрзализныця проведет реконструкцию Центрального ж/д вокзала в Киеве 33
В Киеве – переполох из-за «похищения» школьницы, за которой приехал охранник 40
Под зданием ОП продолжается акция «Варта на Банковой» 109

Специалисты метрополитена и КП «ГИВЦ» (оператора системы е-билета) детально изучают случай с проблемами в работе оплаты проезда и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев, сообщает пресс-служба метрополитена.

По предварительным данным из-за перегрузки вышло из строя оборудование подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП «ГИВЦ» запустит резервную сеть.

«Специалисты решают технические, организационные и юридические вопросы для того чтобы подобная #зрада больше не повторилась»? – заверили в КП.

16 декабря в системе оплаты проезда киевского метрополитена произошел сбой. На нескольких станциях образовались большие очереди. Были зафиксированы случаи, когда раздраженные пассажиры штурмовали турникеты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги