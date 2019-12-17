Заместитель министра здравоохранения Младена Качурец сообщила об отставке.

«Я верю в то, что украинцы заслуживают жизни в стране, где медицинское образование - это ценность, а не товар, где людей лечат врачи, которые знают, умеют и хотят помогать пациентам и ответственность за свою деятельность, где медицинские работники имеют все возможности для саморазвития и обмена опытом с коллегами по всему миру. Намерена продолжать работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы. Но не в этом составе Минздрава. Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству», - написала она в Facebook.

Качурец ранее была советницей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и руководительницей медицинского сектора Офиса эффективного регулирования.

Чиновник отметила, что когда согласилась на эту должность, «потому что была убеждена, что новое политическое руководство министерства, как и было задекларировано перед журналистами, примет эстафету трансформации здравоохранения и совместно с сильной командой госслужащих продолжит воплощать запланировано».

«Однако уже с первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе и формирование общей политической позиции речь не идет», - подчеркнула она.

«Все попытки инициировать налаживание такой работы, собраться вместе с командой заместителей и руководителями подразделений Минздрава, определить стратегическое видение, обсудить ключевые политические решения и курс - чтобы каждый в Министерстве понимал цели и логику тех или иных шагов - игнорировались или блокировались», - заявила Качурец.

Напомним, о своем увольнении также сообщил генеральный директор Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Владимир Курпита.