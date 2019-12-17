Сегодня парламент не будет рассматривать резонансные изменения в сфере противодействия дискриминации, возмутившие религиозное сообщество.

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Как сообщает Институт религиозной свободы, глава Комитета по правам человека Дмитрий Лубинець, 16 декабря, во время заседания Согласительного совета, попросил главу Верховной Рады Украины снять законопроект № 0931 с повестки дня ближайшего заседания парламента для повторного обсуждения на Комитете.

«Я прошу 0931 снять с рассмотрения на этой неделе, потому что после заседания Комитета к нам поступили сотни обращений граждан, общественных организаций. Мы хотим дополнительно обсудить этот вопрос у себя в Комитете и потом выносить на голосование», - сказал Дмитрий Лубинець.

Однако пока не известно, будет ли Комитет создавать рабочую группу с участием представителей религиозных организаций, медиа и других профессиональных сообществ с целью учета их замечаний.

Именно на необходимости основательной доработки законопроекта № 0931 подчеркивал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. Накануне Комитет отклонил все поправки, направленные на защиту свободы совести и свободы слова, что возмутило религиозное сообщество.

Также Общественный совет при Государственном комитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к Верховной Раде с призывом направить на доработку законопроект № 0931, «положения которого могут угрожать свободе выражения взглядов и убеждений, а также объективной журналистике».

Как стало известно ИРС, несмотря на временное снятие законопроекта с рассмотрения, верующие из разных регионов Украины и представители ряда медиа сообществ решили всё равно провести митинг у стен Верховной Рады во вторник, с требованием учесть их замечания.

Как сообщалось, во время встречи с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с законопроектом № 0931, чтобы он не стал основанием для ограничения конституционных прав граждан на свободу совести и свободу слова.