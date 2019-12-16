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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию СМИ о своей отставке.

«Тут говорят, что я написал заявление об отставке – это вранье. Мне работа нравится, я буду дальше делать реформы», – сказал Милованов в видеообращении в Facebook.

«О зарплатах – они должны быть высокими во всех в стране. Пенсии также. И я сделаю все для того», - заявил он.

В то же время министр юстиции Денис Малюська написал, что «держит интригу».

Ранее в СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.
ForUm

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