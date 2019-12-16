также в разделеОбщество
В МИД рассказали, какое вооружение нужно Украине от стран Запада 11
На Львовщине руководители шахт использовали труд горняков в своих интересах 12
СБУ заявила, что нападение на «слугу» Ананченко – инсценировка 17
Телеканал РФ показал троих бойцов ВСУ, находящихся в плену боевиков 60
Большинство трудовых мигрантов в Эстонии – из Украины 15
В Кабмине предлагают ввести виртуальное удостоверение личности 12
МИД: Оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами пропаганды РФ 56
Полиция назвала причину обысков в квартире Мухарского 31
На Херсонщине СБУ задержала двух пророссийских интернет-агитаторов 28
Избран новый глава НАПК 44
Пристайко сообщил, когда могут объявить новое перемирие на Донбассе 82
Дубилет заменил государственную охрану на частную 26
Украина попала в топ-40 самых могущественных государств мира 80
Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину 53
Прогноз погоды на следующую неделю 43
Легендарный журнал Перец объявил о выходе последнего номера 43
Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева 18
В «ДНР» назвали условие разведения на новых участках 37

На сессии Черкасского городского совета депутаты большинством голосов утвердили обращение в адрес президента и Верховной Рады с призывом выбирать губернаторов областей прямым голосованием граждан и передать бюджетные полномочия в регионы.

Решение было вынесено на сессию, инициативу поддержали 22 из 38 депутатов, сообщается на сайте «Vikka».

Депутаты надеются, что действенным механизмом взаимодействия между народом и властью станет новый закон о местном самоуправлении, когда главы областных администраций будут избираться на прямых выборах. Президент Украины заявил, что продолжит курс на децентрализацию страны. Громады должны сами формировать бюджет регионов и заключать с Кабмином договоры о разграничении полномочий. Без договорных отношений между Центром и регионами невозможно завершить процесс демократизации Украины.



Черкасские депутаты считают, что формирование власти народом на всех этапах и возможность контролировать власть, является высшей демократией. Депутаты проголосовали за внесение изменений в Конституцию Украины в части избрания глав регионов на прямых выборов и проведения бюджетной децентрализации, согласно которой вначале принимаются бюджеты областей, а потом бюджет утверждается в Верховной Раде.



Украинский народ ждет от административно-территориальной реформы реальных изменений. И право выбирать себе главу области и района станет одним из первых шагов к демократизации системы государственного управления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги