Правоохранители Львовщины задокументировали факты использования руководством шахт труда шахтеров в личных интересах, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство, предусмотренное ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Установлено, что несколько руководителей шахт ГП «Львовуголь» не по назначению использовали труд подчиненных.

Зафиксировано несколько эпизодов противоправных действий служащих, которые к схеме привлекали работников, с которыми находятся в родственных или доверчивых отношениях.

К примеру, руководитель шахты на протяжении нескольких месяцев привлекал 5 человек к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене. Это в то время, когда работники должны были выполнять работы на шахте.

Также выяснилось, что отдельные работники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые - систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия (в течение года более 50 краткосрочных выездов), а некоторые - изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу на оборудовании, подключенном к электросети шахты.

Все это при том, что согласно табелям учета рабочего времени, шахтеры якобы работали под землей. На самом деле, при формировании смены, под землю опускалось около 10% рабочих, которые табелируются.

Кроме этого, задокументированы случаи длительного отсутствия 40 работников на рабочем месте, которые получили при этом заработную плату - от 15 до 23 тыс. грн в месяц.

В настоящее время на 6 шахтах произошли обыски, устанавливается причастность к злоупотреблениям руководителей всех звеньев шахтных предприятий.